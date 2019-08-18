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Рябоконь – о нереализации Дегтярева: Он ходил в церковь, но это не сработало

11:28 23 Читати українською
Рябоконь – о нереализации Дегтярева: Он ходил в церковь, но это не сработало
Максим Дегтярев (справа) / ФК Олимпик

Главный тренер Десны Александр Рябоконь рассказал, как нападающий его команды борется с нереализацией.

 

"Нереализация Дегтярева? Накануне матча он был в церкви, но это не сработало. Хотя в церковь не для этого ходят", – цитирует Рябоконя официальный сайт Десны.

Десна на своем поле не смогла победить Колос

Напомним, в 4 туре УПЛ Десна сыграла вничью с Колосом на своем поле – 0:0. У обеих команд после этого матча по 7 очков.

Десна – Колос – 0:0 – видеообзор матча

Заметим, что нападающий черниговской команды Максим Дегтярев провел в этом сезоне 3 игры, однако результативными действиями не отличался.

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Александр Рябоконь Александр Рябоконь Десна - Колос Максим Дегтярьов Максим Дегтярьов Десна Десна
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