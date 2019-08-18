Рябоконь – о нереализации Дегтярева: Он ходил в церковь, но это не сработало

Главный тренер Десны Александр Рябоконь рассказал, как нападающий его команды борется с нереализацией.

"Нереализация Дегтярева? Накануне матча он был в церкви, но это не сработало. Хотя в церковь не для этого ходят", – цитирует Рябоконя официальный сайт Десны.

Десна на своем поле не смогла победить Колос

Напомним, в 4 туре УПЛ Десна сыграла вничью с Колосом на своем поле – 0:0. У обеих команд после этого матча по 7 очков.

Десна – Колос – 0:0 – видеообзор матча

Заметим, что нападающий черниговской команды Максим Дегтярев провел в этом сезоне 3 игры, однако результативными действиями не отличался.