Рябоконь – лучший тренер 1-го тура УПЛ

Экспертный совет Всеукраинского объединения тренеров проанализировал 1-й тур нового сезона украинской Премьер-лиги. По его итогам лучшим среди 12-ти наставников (поскольку поединок Львова и Миная был перенесен из-за вспышки коронавируса во львовской команде) стал 56-летний наставник Десны Александр Рябоконь, который получил средний балл 4,6. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Рябоконь раскрыл секрет успеха Десны в матче против Зари

Напомним, черниговцы в стартовом матче сезона против луганской Зари, уступая по ходу поединка, смогли переломить ход встречи и одержали уверенную победу со счетом 3:1.

Десна уверенно одолела Зарю – камбэк Чернигова испортил сладкую месть Фаворова