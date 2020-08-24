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Рябоконь – лучший тренер 1-го тура УПЛ

24 августа 13:06 - Читати українською
Рябоконь – лучший тренер 1-го тура УПЛ
Александр Рябоконь / Фото из открытых источников

Главный тренер Десны Александр Рябоконь признан лучшим в стартовом туре УПЛ сезона-2020/21.

58’ Александр Филиппов
62’ Йоонас Тамм
73’ Филипп Будковский
 
Денис Фаворов 43’
43’ Денис Фаворов
58’ Александр Филиппов
62’ Йоонас Тамм
73’ Филипп Будковский

Экспертный совет Всеукраинского объединения тренеров проанализировал 1-й тур нового сезона украинской Премьер-лиги. По его итогам лучшим среди 12-ти наставников (поскольку поединок Львова и Миная был перенесен из-за вспышки коронавируса во львовской команде) стал 56-летний наставник Десны Александр Рябоконь, который получил средний балл 4,6. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Рябоконь раскрыл секрет успеха Десны в матче против Зари

Напомним, черниговцы в стартовом матче сезона против луганской Зари, уступая по ходу поединка, смогли переломить ход встречи и одержали уверенную победу со счетом 3:1.

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Теги
Заря Заря Десна Десна Александр Александр Рябоконь Всеукраинское объединение тренеров по футболу Десна - Заря
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