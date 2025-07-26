Сандерленд заинтересовался услугами Дмитрия Резника. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

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Английский клуб уже сделал запрос в Шахтер относительно условий трансфера 26-летнего голкипера. Отмечается, что никаких конкретных предложений пока нет. К слову, за Сандерленд выступает украинский нападающий Назарий Русин.

Резник – воспитанник полтавской Ворсклы. В 2023 году он присоединился к Шахтеру, завоевав место в основе уверенной игрой. В общем Дмитрий сыграл за "горняков" в 78 матчах. С клубом голкипер получил дважды титул чемпиона Украины, а также дважды выигрывал Кубок Украины.

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