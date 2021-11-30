Как известно, в матче 16-го тура Ворскла на выезде разгромно уступила СК Днепр-1 (1:5). Несмотря на пять пропущенных голов голкиперу полтавчан Дмитрию Ризныку удалось войти в историю.

СК Днепр-1 – Ворскла – 5:1 – видео голов и обзор матча

На 50-й минуте он сумел отбить пенальти от Артема Довбика. Это помогло Ризныку стать одним из четырех вратарей в чемпионатах Украины, которым удавалось парировать четыре пенальти подряд, сообщает официальный сайт УПЛ.

Интересно, что подобный рекорд в свое время покорялся еще одному голкиперу Ворсклы – в период с 26 октября 2002 г. по 7 ноября 2004 г. непробиваемым из одиннадцатиметровой отметки у полтавчан был Виталий Постранский. Кроме них, ранее отбить четыре пенальти подряд удавалось Валерию Воробьеву (Кривбасс), Игорю Шуховцеву (Заря) и Рустаму Худжамову (Мариуполь).

СК Днепр-1 унизил Ворсклу в центральном матче тура – Гуцуляк с чудо-голом, феерия от Довбика и провал Ризныка