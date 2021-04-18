Голкипер Ворсклы Дмитрий Ризнык рассказал о факторах, которые способствовали триумфу над Зарей (4:2), и о борьбе полтавчан за еврокубки.

"Мы рады. Мы знали, что если проиграем, то отпускаем Зарю. Настраивались серьезно. Хорошо, что так получилось – забили четыре мяча и выиграли.

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На каждый матч настраиваемся. Главное – выиграть. У нас нет такой задачи – попадание в зону Лиги Европы. Мы выходим и стараемся занять высокие места", – признался Ризнык в эфире Футбол News.

Заметим, Ворскла расположилась на 4 строчке в турнирной таблице УПЛ, а отставание от Зари, которая идет третьей, составляет лишь один зачетный балл.

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