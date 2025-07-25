– Начнем не по хронологии, а с конца поединка. Уже нервы у турок зашкаливали. Начали бросать бутылки, а ты фактически отказывался играть при таких условиях, правильно?

– Конечно, я боялся за свое здоровье. Считаю, что это круто, когда такое количество болельщиков, тем более они играют дома. Я ничего против них не имею, но считаю, что такое – лишнее в футболе.

"Вдвойне приятно – побеждать Бешикташ на выезде": Бондарь – о своей игре, наставлениях Турана и сплоченности Шахтера

– Момент с пенальти вспомнишь?

– Сумбур, штрафной, не углядели игрока, и там мяч попал в руку. Это 50 на 50 – как повезет. Видите, переиграл меня, тут уже ничего такого не было. Второго гола можно было избежать. Но в целом неплохой результат для нас. Надо разобрать эту игру и в следующей убрать те ошибки, которые мы допустили в этом матче, – сказал Ризнык для Террикона.

В первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы Шахтер ошеломил Бешикташ на выезде, одержав неожиданную победу со счетом 4:2. Ответный поединок запланирован на 31 июля.

Шахтер уверенно разбил Бешикташ в квалификации ЛЕ – бразильцы забили четыре гола на выезде