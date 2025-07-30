Ризнык сделал выбор между Лигой Европы и АПЛ – стало известно, сколько готовы заплатить за украинца
Сандерленд не оставляет попыток подписать вратаря сборной Украины Дмитрия Ризныка.
Голкипер Шахтера Дмитрий Ризнык может покинуть донецкий клуб еще этим летом, сообщает британский журналист Алан Никсон на своей странице в социальной сети Х.
Шахтер – Бешикташ: Сульшер огласил заявку стамбульцев на ответный матч Лиги Европы – минус 5 игроков
По информации источника, "горняки" готовы рассмотреть вариант с продажей игрока. Среди главных претендентов на 26-летнего кипера – Сандерленд.
Отмечается, что шестикратный чемпион Англии готов выложить за Ризныка 12 миллионов фунтов стерлингов. Украинский вратарь тоже стремится перебраться на Туманный Альбион несмотря на возможность выхода с "оранжево-черными" в основной раунд Лиги Европы.
Напомним, Ризнык перебрался в Шахтер из Ворсклы в феврале 2023 года за 3 млн евро, подписав контракт до 31 декабря 2027 года. В прошлом сезоне провел за дончан 36 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 35 голов (в 16 поединках отстоял "на ноль"). С "горняками" он дважды становился чемпионом Украины, а также дважды выигрывал Кубок страны. Transfermarkt оценивает его в 7 млн евро.
К слову, Сандерленд по итогам прошлого сезона вернулся в АПЛ.