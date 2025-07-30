Голкипер Шахтера Дмитрий Ризнык может покинуть донецкий клуб еще этим летом, сообщает британский журналист Алан Никсон на своей странице в социальной сети Х.

Шахтер – Бешикташ: Сульшер огласил заявку стамбульцев на ответный матч Лиги Европы – минус 5 игроков

По информации источника, "горняки" готовы рассмотреть вариант с продажей игрока. Среди главных претендентов на 26-летнего кипера – Сандерленд.

Отмечается, что шестикратный чемпион Англии готов выложить за Ризныка 12 миллионов фунтов стерлингов. Украинский вратарь тоже стремится перебраться на Туманный Альбион несмотря на возможность выхода с "оранжево-черными" в основной раунд Лиги Европы.

Напомним, Ризнык перебрался в Шахтер из Ворсклы в феврале 2023 года за 3 млн евро, подписав контракт до 31 декабря 2027 года. В прошлом сезоне провел за дончан 36 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 35 голов (в 16 поединках отстоял "на ноль"). С "горняками" он дважды становился чемпионом Украины, а также дважды выигрывал Кубок страны. Transfermarkt оценивает его в 7 млн евро.

К слову, Сандерленд по итогам прошлого сезона вернулся в АПЛ.