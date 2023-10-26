Голкипер Шахтера Дмитрий Ризнык отметился эффектными действиями в матче против Барселоны.

Представитель "горняков" попал в подборку лучших сейвов 3 тура ЛЧ по версии УЕФА.

Барселона – Шахтер – 2:1 – видео голов и обзор матча

Ризнык спас Шахтер на 8-й минуте матча против Барселоны. Вратарю дончан пришлось "подчищать" за Матвиенко, который отдал небрежную передачу, а затем в подкате пролетел мимо Фермина Лопеса. К счастью, Ризнык ногой смог парировать удар полузащитника Барселоны.

В подборку также попали Ник Поуп (Ньюкасл), Омри Глейзер (Црвена Звезда), Майк Меньян (Милан) и Грегор Кобель (Боруссия Д).

Kobel working for a crucial clean sheet

Riznyk's quick feet

️ A big hand from Glazer



Best save of tonight's collection?@TurkishAirlines || #UCLsaves pic.twitter.com/UxwztxIxuI — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 25, 2023

"Как пьяный в трех соснах": Шахтер не опозорился, легенда Динамо перетянул одеяло, "человек с фамилией Азаров"