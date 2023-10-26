Ризнык сделал один из лучших сейвов тура Лиги чемпионов – видео спасения после фейлов Матвиенко
26 октября 13:29 - Читати українською
Голкипер Шахтера Дмитрий Ризнык отметился эффектными действиями в матче против Барселоны.
завершено
30’ Ферран Торрес
36’ Фермин Лопес
Георгий Судаков 62’
30’ Ферран Торрес
36’ Фермин Лопес
62’ Георгий Судаков
Представитель "горняков" попал в подборку лучших сейвов 3 тура ЛЧ по версии УЕФА.
Барселона – Шахтер – 2:1 – видео голов и обзор матча
Ризнык спас Шахтер на 8-й минуте матча против Барселоны. Вратарю дончан пришлось "подчищать" за Матвиенко, который отдал небрежную передачу, а затем в подкате пролетел мимо Фермина Лопеса. К счастью, Ризнык ногой смог парировать удар полузащитника Барселоны.
В подборку также попали Ник Поуп (Ньюкасл), Омри Глейзер (Црвена Звезда), Майк Меньян (Милан) и Грегор Кобель (Боруссия Д).
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