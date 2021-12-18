"Как сумел отразить 5 подряд пенальти? Всё 50 на 50. Отобью, я – красавец, соперник забьет – он для своей команды стане красенем. Это фарт. Здесь даже никакого секрета нет.

Ризнык объяснил, почему предпочтет европейский середняк Динамо или Шахтеру

В сезоне 2019/20 Исенко заменил меня в серии пенальти в матче Кубка Украины против Мариуполя... Да, он на пенальти был. Ну, ничего. Я в том сезоне все пенальти упустил. Тренерский штаб решил поменять – угадали, и мы вышли в финал", – поделился Ризнык в программе ТРЕНДЕЦЬ.

В текущем сезоне УПЛ 21-летний Дмитрий Ризнык сыграл 17 матчей, в которых пропустил 17 голов и отразил 5 пенальти, превзойдя многолетний рекорд Украины. Основным претендентом на кипера раньше называли Шахтер.

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