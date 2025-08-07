Голкипер Шахтера Дмитрий Ризнык высказался относительно слухов о заинтересованности к нему со стороны Сандерленда.

Недавно появилась информация, что Сандерленд заинтересовался услугами Дмитрия Резника, однако Шахтер отклонил предложение.

Шахтер отклонил денежное предложение лондонского клуба по лидеру команды – Ахметов хочет еще большего

"Да, заинтересованность была, все правильно, могу подтвердить. Но я игрок Шахтера и рад этому", – сказал Резник в комментарии в комментарии Tribuna.

Напомним, Ризнык перебрался в Шахтер из Ворсклы в феврале 2023 года за 3 млн евро, подписав контракт до 31 декабря 2027 года. В прошлом сезоне провел за донетчан 36 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 35 голов (в 16 поединках отстоял "на ноль"). С "горняками" он дважды становился чемпионом Украины, а также дважды выигрывал Кубок страны. Transfermarkt оценивает его в 7 млн евро.

Тренер из Спартака, Беглец Шахтера и "Дерби вечных врагов" с командой Яремчука – что стоит знать о Панатинаикосе