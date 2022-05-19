"Две недели мы занимались физическими нагрузками, а сейчас, ближе к игре с Шотландией, будем заниматься тактически.

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Конечно, когда тренируешься каждый день, накопление усталости есть. Но сейчас у нас выходные, по-этому с новыми силами будем готовиться.

Конечно, понемногу подходим к матчу с Шотландией в моральном и физическом плане. Беспокоит ли то, что пропускаем в каждом матче? Нет. Я считаю, это нормальный процесс, мы под нагрузками. Главная игра впереди, и главное не пропустить там", – сказал Ризнык в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, сборная Украины в рамках подготовки к поединку плей-офф квалификации ЧМ-2022 с Шотландией провела три спарринга: одолела Боруссию М (3:1) и Эмполи (2:1) и расписала ничью с Риекой (1:1).

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