По информации источника, английский клуб даже прислал официальное предложение по трансферу Ризныка, однако оно составляло менее 10 миллионов евро, что не устроило Шахтер.

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"Из того, что я узнал из источников, приближенных к Шахтеру, предложение действительно было. Но оно было очень невнятным – менее 10 миллионов. Это предложение, которое, как я понимаю, Ринату Леонидовичу даже не показывают, потому что не о чем разговаривать", – сказал Спиваковский в эфире YouTube-канала ТаТоТаке.

К слову, недавно Сандерленд подписал голкипера Неймегена и молодежной сборной Нидерландов Робина Руфса.

В прошлом сезоне Дмитрий Ризнык провел 36 матчей за Шахтер, пропустил 35 голов и оформил 16 "клиншитов". Контракт 26-летнего вратаря с "горняками" рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

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