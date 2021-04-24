Вратарь Ворсклы Дмитрий Ризнык удивил выбором лучших представителей своего амплуа, которые сейчас выступают в украинском первенстве.

"Я – в тройке. Не говорю, что первый. Мне нравится еще Волынец из Колоса. И Толя Трубин (из Шахтера – прим.)", – признался Ризнык в программе ОТДУШИВДУШУ.

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Заметим, Дмитрий провел в нынешнем сезоне 21 матч в футболке Ворсклы, 7 из которых отстоял на ноль. В остальных матчах 22-летний кипер пропустил 19 голов. За убедительную игру он начал получать вызовы в сборную Украины, но еще не успел дебютировать.

Его Ворскла расположилась на четвертой строчке турнирной таблицы, на 1 зачетный балл отставая от Зари. Следующая встреча у полтавчан запланирована с Колосом.

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