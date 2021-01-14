Голкипер полтавской Ворсклы Дмитрий Ризнык выделил украинского вратаря, чья игра ему больше всего импонирует.

"Анатолий Трубин из Шахтера неплохо выступает. Сейчас просто такой период, часто вратари меняются в своих клубах.

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Но мне больше всего импонирует среди украинских голкиперов Евгений Волынец из ковалёвского Колоса – он удачно провел первую часть сезона", – сказал Ризнык в комментарии изданию "Брутальный футбол".

Напомним, Ризнык – воспитанник Ворсклы. В текущем сезоне провел за полтавский клуб 12 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 9 голов (5 поединков отстоял на ноль). Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

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