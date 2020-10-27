Шахтер подпишет контракт с 21-летним основным вратарем Ворсклы, который демонстрирует уверенный футбол. Трансфер должен состояться летом 2021 года.

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Как сообщает Футбольный формат, предварительный контракт, возможно, подпишут в ближайшее время, но о его деталях не информируется. Ранее было известно об интересе к Ризныку со стороны греческого неназванного клуба и польской Легии.

Заметим, что Дмитрий Ризнык является воспитанником полтавской Ворсклы, с которой имеет действующее соглашение до лета 2024-го. В текущем сезоне у него семь игр в чемпионате Украины, пять пропущенных мячей, но четыре матча на ноль. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тисяч евро.

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