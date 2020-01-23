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Ризеспор вылетел из Кубка Турции от Галатасарая – Борячук дебютировал с поражения

21:54 44 Читати українською
Ризеспор вылетел из Кубка Турции от Галатасарая – Борячук дебютировал с поражения
Гармаш в матче против Галатасарая / фото из открытых источников

Галатасарай выбил "украинский" Ризеспор из Кубка Турции в рамках 1/8 финала. Читайте отчет о матче на сайте "Футбол 24".

Кубок Турции 2019/20, 1/8 финала

Галатасарай – Ризеспор – 2:1 (первый матч – 1:1)

Голы: Бююк, 60, Лемина, 82, (пен.) – Чаглаян, 77, (пен.)

Ризеспор минимально уступил Галатасарая по сумме двух матчей. В первом тайме забитых голов не было, а вот во второй половине Бююк открыл счет в поединке. Ризеспор сумел отыграться, Чаглаян реализовал пенальти. Однако Лемина за 6 минут отличился с 11-метрового и принес победу турецкому гранду.

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Отметим, что Денис Гармаш вышел в стартовом составе и отыграл 85 минут. Андрей Борячук появился на поле на 86 минуте, однако не помог своей новой команде отыграться. Добавим, что Николай Морозюк попал в заявку, но так и не вышел на поле.

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Денис Гармаш Денис Гармаш Николай Морозюк Николай Морозюк Галатасарай Галатасарай Турция Андрей Борячук Андрей Борячук Ризеспор Ризеспор Кубок Турции
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