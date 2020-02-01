Ризеспор с тремя украинцами уступил Бешикташу Виды – Морозюк причастен к двум голам в поединке

В рамках 20-го тура чемпионата Турции Ризеспор минимально проиграл Бешикташу (1:2), а одними из главных действующих особ стали экс-представители УПЛ.

Чемпионат Турции 2019/20, 20-й тур

Ризеспор – Бешикташ – 1:2

Голы: Шкода, 36 – Йилмаз, 29, Генюл, 79

Бешикташ открыл счет в первом тайме – после неплохой комбинации Хатчинсон вывел Йилмаза на ударную позицию и нападающий забил из-под Николая Морозюка. Впрочем, уже через 7 минут украинец исправился: после его навеса и рикошета от головы защитника Шкода выпрыгнул выше всех и сделал счет равным. Добавим, что экс-защитник Динамо Домагой Вида и отвечал за чешского нападающего. А во втором тайме Бешикташ таки вырвал победу, Генюла никто не держал с левого края штрафной и тот расстрелял голкипера с близкого расстояния.

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Следует отметить, что на поле появились и другие украинцы: Денис Гармаш вышел на 68 минуте, а Андрей Борячук на 83, однако оба не помогли Ризеспор спасти ничью. Именно Денис получил высший балл среди украинцев – 7,1. Интересно, что Борячук получил 6,7, хотя вышел в конце игры, а Морозюк провел на поле весь матч, но был оценен в 6,6.

Таким образом, Бешикташ набрал 33 очка и остался на 7 месте, Ризеспор с 24 пунктами расположился на 11 строчке.

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