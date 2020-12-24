Ризеспор с Морозюком одолел Антальяспор и оторвался от зоны вылета
В рамках 14-го тура турецкой Суперлиги Ризеспор переиграл Антальяспор на своем поле. Отчет поединка читайте на "Футбол 24".
Турция, Суперлига, 14-й тур
Ризеспор – Антальяспор – 2:1
Голы: Пехливан, 7, Шкода, 59 – Подольски, 61
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Хозяева забили быстрый мяч усилиями Ясина Пехливана, замкнувшего навес со стандарта. Зато в середине второго тайма команды обменялись голами в течение двух минут. На 59-й Милан Шкода пятой роскошно превратил в гол прострел Самудио. А на 61-й доказал, что есть ещё порох в пороховницах чемпион мира-2014 Лукас Подольски. Немец положил мяч в дальний угол выстрелом из-за пределов штрафной после паса соотечественника Шахина.
К слову, украинец Николай Морозюк провел все 90 минут в составе хозяев. После отчетного матча Ризеспор поднялся на 12-е место (18 очков). Тем временем Антальяспор – 15-й (17 пунктов).
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