Ризеспор подтвердил подписание контракта с Морозюком

Италия — 19:09 696
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Миколенко как часть обновления Милана: легенда клуба Тассотти и итальянские СМИ дали свою оценку возможного трансфера
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"Щоб купити тут квитки, треба мати яйця". Відомий телеведучий жорстко розкритикував організацію фіналу Кубка світу U-20Украина — 16:30 436
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Хуммельс во второй раз стал игроком Боруссии ДГермания — 16:09 271
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Заря узнала первых соперников в квалификации Лиги Европы 2019/20Лига Европы — 15:17 1075
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Исполком УАФ внес изменения в регламент аттестации клубов – Олимпик может остаться в УПЛУкраина — 15:08 353