Ризеспор подтвердил подписание контракта с Морозюком

Защитник Динамо Николай Морозюк станет полноценным игроком Ризеспора.

Ранее сообщалось, что Морозюк перейдет в Ризеспор на правах свободного агента, ожидалось, что украинец подпишет с турецким клубом контракт на 2 года. Это подтвердил и спортивный директор Ризеспора Йилмаз Бал.

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"Мы обо всем договорились с Морозюком. После отпуска он прибудет в Турцию, пройдет медобследование. Если все будет хорошо, подпишет контракт на 2 года", – цитирует Бала Aksam.

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Напомним, зимой этого года Морозюк на правах аренды перешел в Ризеспор, за это время защитник сыграл 14 матчей и отдал 1 результативную передачу.