Ризеспор оформил трансфер Реми
Бывший нападающий сборной Франции Лоик Реми стал игроком турецкого Ризеспора. Цвета "Черноморских ястребов" защищает украинец Николай Морозюк.
Середняк турецкой Суперлиги подписал опытного форварда. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
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Реми достался Ризеспору бесплатно. После двух сезонов в составе французского Лилля ветеран получил статус свободного агента. С турецким клубом он подписал контракт по схеме 2+1. На черноморском побережье 33-летний нападающий заменит в том числе и украинца Андрея Борячука. Форвард Шахтера не смог проявить себя в аренде.
К слову, в сезоне 2019/20 Лоик Реми провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 мячей. Ранее он также выступал за Хетафе, Лас-Пальмас, Кристал Пэлас, Челси, Ньюкасл, КПР, Марсель, Ниццу, Ланс и Лион.
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