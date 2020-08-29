Середняк турецкой Суперлиги подписал опытного форварда. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Бывший капитан Металлиста Соса бесплатно перешел в Фенербахче

Реми достался Ризеспору бесплатно. После двух сезонов в составе французского Лилля ветеран получил статус свободного агента. С турецким клубом он подписал контракт по схеме 2+1. На черноморском побережье 33-летний нападающий заменит в том числе и украинца Андрея Борячука. Форвард Шахтера не смог проявить себя в аренде.

К слову, в сезоне 2019/20 Лоик Реми провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 мячей. Ранее он также выступал за Хетафе, Лас-Пальмас, Кристал Пэлас, Челси, Ньюкасл, КПР, Марсель, Ниццу, Ланс и Лион.

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