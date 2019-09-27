Ризеспор Морозюка потерпел сокрушительное поражение от Башакшехира

В рамках 6-го тура чемпионата Турции Ризеспор разгромно уступил Башакшехиру. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Турция. Суперлига, 6-й тур

Истанбул Башакшехир – Ризеспор – 5:0

Голы: Алексич, 19, 73, Гульбрандсен, 33, Кривелли, 87, Кахведжи, 91

Команда экс-динамовца Николая Морозюка потерпела уже второе поражение подряд. И если в предыдущем матче команда украинца сумела отквитать хотя бы один мяч, то в поединке против стамбульской команды проиграла безвольно и в одни ворота.

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В первом тайме хозяева больше владели инициативой, что вылилось в два гола – отличились Алексич и Гульбрандсен. Вторая половина встречи прошла в равной борьбе, гости больше владели мячом, но это не помогло им пропустить еще трижды: сначала дубль сделал Алексич, а под конец матча забили Кривелли и Кахведжи. Наш защитник провел на поле весь матч, однако ничем особым не отметился. Несмотря на неудачный результат украинец получил среднюю оценку в матче – 6,5 баллов (худший показатель у голкипера гостей – 4,8 балла).

Это поражение оставило Ризеспор на восьмом месте с 8 пунктами, Башакшехир с таким же количеством очков поднялся на 6 место.