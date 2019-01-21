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Ризеспор Морозюка и Гладкого прервал 9-матчевую безвыигрышную серию, сенсационно обыграв Касымпашу

21 января 21:14 263 Читати українською
Ризеспор Морозюка и Гладкого прервал 9-матчевую безвыигрышную серию, сенсационно обыграв Касымпашу
Касимпаша – Різеспор – 0:1

Ризеспор победил Касымпашу в заключительном матче 18-го тура чемпионата Турции.

Турция, 18 тур

Касымпаша – Ризеспор – 0:1

Гол: Умар, 23

Новый клуб Николая Морозюка сенсационно обыграл четвертую команду турецкой Суперлиги. Касымпаша провела матч значительно активнее, полностью переиграв соперника. Однако забить удалось именно гостям. Автором единственного гола в этом матче стал Умар, который отличился в середине первого тайма.

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Заметим, что Морозюк попал в заявку Ризеспора на этот поединок, но на поле так не появился. Александра Гладкого не было даже на скамейке запасных своей команды.

Эта победа стала для Ризеспора первой за последние 10 матчей, но это не позволило ему покинуть зону вылета. Команда Морозюка и Гладкого остается последней, имея в своем активе всего 15 очков. Правда, отставание от спасительного 15 места составляет всего 2 пункта.

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Теги
Украинцы за рубежом Александр Гладкий Александр Гладкий Турция Ризеспор Ризеспор Николай Морозюк Николай Морозюк
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