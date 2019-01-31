Ривер Плейт представил Карраскаля

Аргентинский Ривер Плейт представил Хорхе Карраскаля в качестве своего игрока.

Бывший хавбек Карпат Хорхе Карраскаль был представлен в качестве нового игрока Ривер Плейта. Аргентинский клуб выложил видео, где колумбиец выходит на поле стадиона "Монументаль" и отвечает на вопросы журналистки.

Карраскаль официально перешел в Ривер Плейт

Напомним, о переходе Карраскаля было официально объявлено утром 31 января. Ривер Плейт взял полузащитника в аренду до конца года, также у клуба будет право выкупа.

По неофициальной информации Карпаты получат за аренду футболиста 500 тысяч евро.

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