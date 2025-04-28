Чемпионат Аргентины, Апертура, 15-й тур

Ривер Плейт – Бока Хуниорс – 2:1

Голы: Мастантуоно, 26, Дриусси, 45 – Мерентиэль, 39

Эстадио Монументаль собрал самую большую аудиторию в своей истории – 85 018 фанатов сидели на трибунах. Местная публика осталась довольной.

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Ривер Плейт в середине первого тайма вышел вперед благодаря шедевру Франко Мастантуоно. 17-летний полузащитник штрафным ударом с 30 метров попал точно в девятку. Парня уже давно связывают с топ-клубами Европы.

Бока отыгралась благодаря ошибке Пеццеллы. Чемпион мира махнул мимо мяча и выпустил на рандеву с вратарем Мерентиэля. Последнее слово все же было за Ривером. Экс-форварду Зенита Себастьяну Дриусси дважды дали беспрепятственно расстреливать Марчесина – вторая попытка таки достигла цели.

После перерыва голов не было, поэтому Ривер Плейт празднует победу в Суперкласико. "Миллионеры" поднялись на третью строчку группы В, а Бока Хуниорс даже после поражения возглавляет группу А.

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