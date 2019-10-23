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Ривер Плейт минимально уступил Бока Хуниорс, но вышел в финал Копа Либертадорес

11:16 33 Читати українською
Ривер Плейт минимально уступил Бока Хуниорс, но вышел в финал Копа Либертадорес
Ривер Плейт – первый финалист Кубка Либертадорес / beIN Sports

В ответном матче полуфинала Копа Либертадорес Ривер Плейт стал первым финалистом турнира, несмотря на минимальное поражение от Бока Хуниорс (0:1).

Кубок Либертадорес. 1/2 фіналу, ответный матч

Бока Хуниорс – Ривер Плейт – 1:0

Гол: Уртадо, 80

Бока Хуниорс для выхода в финал должна была отметиться минимум двумя голами, ведь в первом матче Ривер Плейт победил 2:0. Бока гораздо больше атаковала, однако реализация моментов подводила. Единственный гол забил Уртадо на 80-й минуте и Ривер Плейт стал первым финалистом Кубка Либертадорес.

Копа Либертадорес, полуфиналы: Ривер Плейт обыграл Бока Хуниорс, Гремио и Фламенго расписали ничью

Отметим, что игрок Карпат Хорхе Карраскаль не появился на поле в этом матче, хотя и попал в заявку команды.

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Мир Кубок Либертадорес Ривер Плейт Ривер Плейт Бока Хуниорс Бока Хуниорс
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