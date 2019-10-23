Ривер Плейт минимально уступил Бока Хуниорс, но вышел в финал Копа Либертадорес

Англия — 10:03 444
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"Хтось хотів потрапити в Барселону, Баварію чи Манчестер Юнайтед, а я марив Динамо". Правила життя Андрія Ярмоленка
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Шахтер – Динамо Загреб: помутнение Пятова, провалы флангов обороны и фирменное спасение от Додо в Лиге чемпионовЛига чемпионов — 01:54 5788
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Шахтер – Динамо Загреб: послематчевая пресс-конференция Луиша КаштруЛига чемпионов — 22 окт 1065
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Шахтер – Динамо Загреб: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов – как это былоЛига чемпионов — 22 окт 10682
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Шахтер U-19 удержал ничью с загребским Динамо в Юношеской лиге УЕФА – команда Йовичевича лидирует в группеЛига чемпионов — 22 окт 416