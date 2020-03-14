Ривер Плейт оказался под угрозой серьезных санкций – известна причина

Легендарный футбольный клуб рискует получить суровое наказание за излишнюю самодеятельность.

Федерация футбола Аргентины осталась недовольна решением Ривер Плейта пойти на карантин из-коронавируса и отказаться от участия в матче Кубка Суперлиги против Атлетико Тукуман.

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"Следует принять коллективное решение. Футболисты могут нормально выполнять свою работу, как это ежедневно делают тысячи аргентинцев на фабриках, в больницах и во многих других местах. Позиция, принятая в одностороннем порядке Ривер Плейтом, будет подлежать санкциям. Все должны быть подчинены правилам", – говорится в заявлении на сайте Суперлиги Аргентины.

Напомним, Ривер Плейт с 14 марта в полном составе на неопределенное время ушел на карантин в связи с пандемией коронавируса – у одного из игроков команды "проявились симптомы, похожие на коронавирус". В результате диагноз не подтвердился. Решение было принято, согласно рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, а также резолюций национального правительства и города Буэнос-Айрес.

Министерство здравоохранения Аргентины 13 марта сообщило, что общее число больных на коронавирус в стране составляет 34 человека, двое из них умерли.

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