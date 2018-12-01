Ривер Плейт – Бока Хуниорс: капитан хозяев может пропустить финал из-за обвинений в участии в договорном матче

Капитан Ривер Плейта Леонардо Понсио может не принять участие в ответном матче финала Копа Либертадорес.

Дело в том, что матч должен пройти в Мадриде, а Понсио имеет проблемы с испанскими властями, которые обвиняют игрока в участии в договорном матче, сообщает Por Minutos.

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В 2011 году Понсио выступал в составе Сарагосы. Команда аргентинца сыграла матч против Леванте, который испанская прокуратура признала договорным.

Ранее испанские прокуроры просили 2 года за решеткой и 6 лет отстранения от спортивной деятельности для всех, кто причастен к договорному матчу.

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Игра Копа Либертадорес запланирована на 9 декабря. Встреча состоится в Мадриде из-за бесчинства фанатов в Америке.