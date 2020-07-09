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Ривалдо выделил основную причину нападок президента Барселоны на арбитров

21:55 - Читати українською
Ривалдо выделил основную причину нападок президента Барселоны на арбитров
Ривалдо / Фото из открытых источников

Легендарный форвард Барселоны Ривалдо обвинил руководство "блаугранас" в замыливании глаз перед настоящими проблемами в клубе.

"Иногда можно расстраиваться из-за судейства или решения VAR, но я не согласен с утверждениями президента Барселоны Бартомеу о том, что судьи предвзято относятся к команде по сравнению с Реалом. Он просто пытается отвлечь внимание СМИ от настоящих проблем своего клуба.

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Барселона все еще борется за победу в Ла Лиге, они по-прежнему участвуют в Лиге чемпионов, но это не самый удачный момент в истории клуба. Бартомеу пытается использовать такие темы, как VAR, чтобы оправдать себя перед фанатами и сделать вид, что клуб столкнулся с трудностями не по его вине или игроков и тренера.

По моему мнению, проблема "сине-гранатовых" не в VAR или любых судейских решениях. Их главная проблема – это качество футбола, которую необходимо улучшить. Нужно вернуться к тому стилю игры, на который любит смотреть весь мир. Команда лидировала в Ла Лиге до паузы, а теперь она на четыре очка отстает от Реала. Нельзя сказать, что VAR – основная причина, особенно когда команда так плохо играет", – цитирует Ривалдо издание Goal.

Напомним, президент "блаугранас" Хосеп-Мария Бартомеу регулярно критикует испанских арбитров, намекая на их предвзятое отношение к своему клубу.

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Видеоассистент арбитра (VAR) Испания Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Хосеп-Мария Бартомеу Ривалдо
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