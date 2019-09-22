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Ривалдо с опаской высказался по поводу сверхуспешного дебюта Фати за Барселону

14:46 31 Читати українською
Ривалдо с опаской высказался по поводу сверхуспешного дебюта Фати за Барселону
Ривалдо / ФК Барселона

Бывший нападающий Барселоны и сборной Бразилии Ривалдо поделился мыслями относительно 16-летнего нападающего команды Ансуи Фати и возможного возвращения в команду Неймара.

"Я понимаю энтузиазм болельщиков относительно юного Ансу Фати, но слишком преждевременно сравнивать его с Лионелем Месси и задаваться вопросом, станет ли он заменой аргентинцу. Никто не сомневается в большом таланте Фати, но не нужно взваливать такую ответственность на его плечи, ведь пока он еще ребенок. Дайте ему время и возможность играть в свой футбол, а будущее ответит, станет ли он "новым Месси" или нет.

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Ходят слухи, что после успеха Фати Барселона перестанет претендовать на Неймара. Думаю, это будет зависеть от результатов команды к следующему трансферному окну. Если Барселона будет идти уверенно, а Фати станет важной частью успеха, у них не будет повода подписывать новичка. Но если результаты будут неудовлетворительными, Неймар может снова стать целью", – приводит слова Ривалдо Betfair.

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Испания Лионель Месси Лионель Месси Барселона Барселона Ансу Фати Ансу Фати
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