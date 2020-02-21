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Ривалдо раскритиковал Барселону из-за трансфера Брейтуэйта

06:00 34 Читати українською
Ривалдо раскритиковал Барселону из-за трансфера Брейтуэйта
Мартин Брейтуэйт / Фото Sky Sports

Бывший форвард Барселоны Ривалдо не в восторге от перехода нападающего Леганеса Мартина Брейтуэйта в каталонский клуб.

"Я не понимаю этого трансфера, честно говоря. Во-первых, его подписали после закрытия трансферного окна. Во-вторых, Барселона могла взять какого-то молодого игрока из другой команды.

"Барселона – моя мечта, Месси – лучший", – Брейтуэйт дал традиционный комментарий новичка каталонцев

Команда начинает прибавлять, поэтому не было смысла подписывать форварда. При всем уважении к Брейтуэйту, я не уверен, что он необходимый для Барселоны футболист.

Каталонцы подписали единственного нападающего клуба, который старается не вылететь. Наверное Леганесу причинен вред", – цитирует Ривалдо AS.

Напомним, Барса приобрела 28-летнего нападающего у Леганеса за 18 млн евро.

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Испания Барселона Барселона Мартин Брейтуэйт Мартин Брейтуэйт Ривалдо Трансферы Барселоны Ривалдо Ривалдо
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