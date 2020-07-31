Ривалдо прокомментировал приход Луческу в Динамо и посоветовал киевлянам два трансфера

"Я считаю, что профессиональный игрок или тренер никогда не должен отказываться от интересных предложений, но, конечно, есть особые случаи. Были такие противоречивые трансферы, как у Фигу из Барселоны в Реал. Думаю, я бы тоже пострадал, если бы переехал их Барселоны в Мадрид.

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Конечно, есть ситуации, в которых такие шаги считаются невозможными. Легендарные игроки, воспитанники определенного клуба, такие как Пике, Пуйоль или Гвардиола никогда не будут играть в Реале либо не будут тренировать его. То же самое касается таких легендах, как Касильяс или Рауль. У меня была возможность играть за три клуба в Сан-Паулу, и тогда я чувствовал, что эти шаги также вызвали недовольство. Это понятно, но профессионал должен подумать, что лучше для его карьеры.

Луческу может начать новую эру в киевском Динамо. В частности, привлечь бразильских игроков, как он это успешно делал в Шахтере. Я говорю о таких игроках, как Луан или Эвертон, трансферы которых были бы отличным решением. Хотя я не уверен, что они легко бы адаптировались к зиме в Украине или новым игровым схемам", – цитирует Ривалдо adevarul.ro.

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