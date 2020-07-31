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Ривалдо прокомментировал приход Луческу в Динамо и посоветовал киевлянам два трансфера

19:58 - Читати українською
Ривалдо прокомментировал приход Луческу в Динамо и посоветовал киевлянам два трансфера
Мирча Луческу / фото из соцсетей

Легендарный нападающий Барселоны Ривалдо отреагировал на назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера киевского Динамо.

"Я считаю, что профессиональный игрок или тренер никогда не должен отказываться от интересных предложений, но, конечно, есть особые случаи. Были такие противоречивые трансферы, как у Фигу из Барселоны в Реал. Думаю, я бы тоже пострадал, если бы переехал их Барселоны в Мадрид.

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Конечно, есть ситуации, в которых такие шаги считаются невозможными. Легендарные игроки, воспитанники определенного клуба, такие как Пике, Пуйоль или Гвардиола никогда не будут играть в Реале либо не будут тренировать его. То же самое касается таких легендах, как Касильяс или Рауль. У меня была возможность играть за три клуба в Сан-Паулу, и тогда я чувствовал, что эти шаги также вызвали недовольство. Это понятно, но профессионал должен подумать, что лучше для его карьеры.

Луческу может начать новую эру в киевском Динамо. В частности, привлечь бразильских игроков, как он это успешно делал в Шахтере. Я говорю о таких игроках, как Луан или Эвертон, трансферы которых были бы отличным решением. Хотя я не уверен, что они легко бы адаптировались к зиме в Украине или новым игровым схемам", – цитирует Ривалдо adevarul.ro.

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17:10
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Луан Луан Виейра Эвертон Ривалдо Динамо Киев Динамо Киев Мирча Мирча Луческу
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