Ривалдо прогнозирует появление Фати в заявке сборной Испании на Евро-2020

Легенда Барселоны и сборной Бразилии Ривалдо в восторге от прогресса 16-летнего нападающего каталонцев Ансу Фати.

"Фати недавно вызвали в сборную Испании U-21. Я считаю, что это хорошая новость для клуба и игрока. Фати уже много играет в первой команде, поэтому он может продолжать завоевывать свое место в команде.

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Если Фати продолжит пользоваться своими шансами в Барселоне, не исключаю, что мы увидим его на Евро-2020. Испания переживает переходную фазу, а Фати является выдающимся игроком, который может помочь сборной.

В любом случае, это будет зависеть от того, что он сможет показать с этого момента и до конца сезона не только в Барселоне, но и с Испанией U-21. Хотя я уверен, что у него достаточно таланта, чтобы попасть в сборную", – цитирует Ривалдо Goal.

Напомним, 16-летний талант Барселоны родился в Гвинее-Бисау, однако недавно получил испанское гражданство.

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