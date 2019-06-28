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Ривалдо призвал Неймара извиниться перед болельщиками Барселоны

00:30 16 Читати українською
Ривалдо призвал Неймара извиниться перед болельщиками Барселоны
Неймар / Фото ФК Барселона

Экс-звезда Барселоны Ривалдо считает, что фанаты каталонского клуба могут не принять Неймара на Камп Ноу.

"Неймару нужно извиниться перед фанатами Барселоны и сказать, что он понял, что в этом клубе он может показывать свой лучший футбол. Если он это сделает, болельщики Барсы с радостью его примут.

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Ему, возможно, придется пойти на снижение зарплаты, чтобы этот трансфер состоялся. Но я считаю, что финансовые жертвы будут стоить того, поскольку он, вероятно, снова обретет счастье на поле и за его пределами.

В Барселоне Неймар показывал лучший футбол в карьере и завоевал наиболее значимые трофеи на клубном уровне", – цитирует Ривалдо AS.

Напомним, в СМИ все чаще появляется информация, что форвард ПСЖ Неймар летом вернется в Барселону.

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