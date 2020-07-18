toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ЛИВЕРПУЛЬ - ЧЕЛСИ

Ривалдо призвал Барселону уволить Сетьена перед возобновлением Лиги чемпионов

18 июля 16:06 - Читати українською
Ривалдо призвал Барселону уволить Сетьена перед возобновлением Лиги чемпионов
Кике Сетьен / Фото ФК Барселона

Обладатель "Золотого мяча" считает, что руководству каталонского клуба нужно немедленно рассмотреть вариант с увольнением тренера.

"У руководства Барселоны теперь появилась головная боль. Им нужно решить, следует ли менять тренера перед возобновлением Лиги чемпионов. Думаю, президент Бартомеу должен подумать об увольнении Сетьена.

Барселона имеет только одного кандидата на замену Сетьену – итоги встречи президента клуба с тренером

Болельщики и пресса разочарованы работой Сетьена и тем, в какой футбол играет Барселона. Это говорит в пользу того, что изменения нужно сделать прямо сейчас", – рассказал Ривалдо для Betfair.

Напомним, после карантина Барса потеряла свое преимущество над Реалом и позволила мадридцам досрочно завоевать золотые медали чемпионата Испании.

Барселона витратила на трансфери 1 мільярд євро, але провалилась – як почалась війна всіх проти всіх

blog_ava
Аталанта – Болонья: Малиновский в топе худших и без тренера на Милан, риск потерять палец, двойник звезды Динамо
22 июля
19740
Теги
Испания Барселона Барселона Кике Кике Сетьен Ривалдо
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
час
:
49
мин
Ингулец
17:00
Черноморец
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук