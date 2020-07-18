Ривалдо призвал Барселону уволить Сетьена перед возобновлением Лиги чемпионов

Обладатель "Золотого мяча" считает, что руководству каталонского клуба нужно немедленно рассмотреть вариант с увольнением тренера.

"У руководства Барселоны теперь появилась головная боль. Им нужно решить, следует ли менять тренера перед возобновлением Лиги чемпионов. Думаю, президент Бартомеу должен подумать об увольнении Сетьена.

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Болельщики и пресса разочарованы работой Сетьена и тем, в какой футбол играет Барселона. Это говорит в пользу того, что изменения нужно сделать прямо сейчас", – рассказал Ривалдо для Betfair.

Напомним, после карантина Барса потеряла свое преимущество над Реалом и позволила мадридцам досрочно завоевать золотые медали чемпионата Испании.

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