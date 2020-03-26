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Ривалдо призвал Барселону отказаться от топ-трансфера ради Неймара

20:26 39 Читати українською
Ривалдо призвал Барселону отказаться от топ-трансфера ради Неймара
Неймар / Reuters

Экс-нападающий Барселоны Ривалдо посоветовал каталонцам сосредоточиться на возвращении Неймара из ПСЖ.

"Есть слухи, что Барселона рассматривает возможность подписать Лаутаро Мартинеса, но он должен продолжать развиваться и набираться опыта. Он уже является самым дорогим игроком Интера и может стать еще лучше в будущем, но он не готов к Барсе.

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Барселона должна сосредоточиться на возвращении Неймара, чтобы воссоединить его с Месси и Луисом Суаресом в сокрушительной атаке, которую они имели в прошлом. Они должны приложить все финансовые усилия, чтобы получить Неймара, похоже, ПСЖ теперь более открыт для реальных переговоров", – цитирует Ривалдо Goal.

Напомним, клаусула Мартинеса составляет 111 млн евро, а ПСЖ в свое время заплатил Барселоне за Неймара вдвое больше.

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