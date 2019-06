Ривалдо призвал Барселона не подписывать Гризманна – он предлагает вернуть бывшую звезду каталонцев

Легенда Барселоны Ривалдо убежден, что каталонцам не нужно пытаться подписать контракт с нападающим Атлетико Антуаном Гризманном.

"Если бы я мог выбрать одного игрока, который подпишет контракт с Барселоной этим летом, это был бы Неймар. Болельщики уже знают, на что он способен, он доказал свою ценность для клуба в прошлый раз. Он прекрасно сыграл с Месси и Суаресом.

Барселона нашла игроков для замены лидеров, которые разочаровали в этом сезоне

Он также является хорошей альтернативой для атаки, когда Месси нет на поле. Гризманн – отличный игрок, но он никогда не играл в Барселоне или с Месси и Суаресом. Конечно, если ему удастся выступить так же, как в Атлетико, то он, безусловно, может стать отличным дополнением к команде.

Но я предпочитаю Неймара. Он знает клуб и, вероятно, регулярно общается с Суаресом и Месси. Возвращение Неймара, возможно, не порадует всех болельщиков после того, как он ушел в ПСЖ, но, если он поможет им выиграть Лигу чемпионов, болельщики простят все", – цитирует Ривалдо Four Four Two.

Божевільний день у Барселоні – трансферна е(ре)волюція: Вальверде, Неймар, Де Лігт, Грізманн і ще 8 відповідей