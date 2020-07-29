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Ривалдо предсказывает Неймару три "Золотых мяча"

17:40 - Читати українською
Ривалдо предсказывает Неймару три "Золотых мяча"
Неймар и Месси / Фото France Football

Легенда Барселоны Ривалдо оценил текущий прогресс форварда ПСЖ Неймара.

"Сейчас Неймара отмечают из-за его сосредоточенности на футболе. Кажется, он все делает правильно, и это можно быть хорошей новостью для ПСЖ перед возобновлением Лиги чемпионов.

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Неймару уже 28 лет, поэтому, вероятно, он почувствовал, что пора взять себя в руки, чтобы стать тем футболистом, который мог бы легко претендовать на получение двух-трех "Золотых мячей".

Я большой фанат Неймара и хочу, чтобы он стал лучшим в мире. Это может случиться, если ему удастся сохранить свой новый настрой, потому что сейчас он явно на верном пути", – цитирует Ривалдо Betfair.

Напомним, 28-летний бразилец еще не завоевывал самую престижную индивидуальную награду, а лидером по этому показателю является экс-одноклубник Неймара – Лионель Месси (6 "Золотых мячей").

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Теги
Испания ПСЖ ПСЖ Неймар Золотой мяч Ривалдо
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