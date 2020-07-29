Ривалдо предсказывает Неймару три "Золотых мяча"

"Сейчас Неймара отмечают из-за его сосредоточенности на футболе. Кажется, он все делает правильно, и это можно быть хорошей новостью для ПСЖ перед возобновлением Лиги чемпионов.

"Золотий м'яч-2020" скасовано: 6 гравців, які найбільше постраждали від рішення France Football

Неймару уже 28 лет, поэтому, вероятно, он почувствовал, что пора взять себя в руки, чтобы стать тем футболистом, который мог бы легко претендовать на получение двух-трех "Золотых мячей".

Я большой фанат Неймара и хочу, чтобы он стал лучшим в мире. Это может случиться, если ему удастся сохранить свой новый настрой, потому что сейчас он явно на верном пути", – цитирует Ривалдо Betfair.

Напомним, 28-летний бразилец еще не завоевывал самую престижную индивидуальную награду, а лидером по этому показателю является экс-одноклубник Неймара – Лионель Месси (6 "Золотых мячей").

Семеро гарантованих новачків, непріоритетність Мессі, головний тренер і Неймар – Барселона визначилась з усім