Ривалдо оценил вероятность перехода Месси в Интер

Бывший нападающий Барселоны Ривалдо прокомментировал слухи о желании Интера подписать Лионеля Месси.

"Бывший президент Интера Массимо Моратти сказал, что может пригласить Лионеля Месси в клуб, чтобы возобновить соперничество с Криштиану Роналду в Италии. Но я всегда говорил, что аргентинец вряд ли покинет Барселону ради другого европейского клуба. Я не думаю, что у Месси есть какие либо причины покинуть Испанию, но если он когда-то и будет прощаться с Барсой, то может перейти в китайский клуб или MLS.

Месси разрывал всех соперников еще на детском уровне – уникальное видео игры 10-летнего аргентинца

Это произойдет только тогда, когда он перестанет быть ключевым игроком в Каталонии. Даже если бы переход в Интер был финансово выгоден, я думаю, что этого будет недостаточно, чтобы убедить его. Думаю, в основном это пропаганда, а не реальная возможность такого трансфера в следующее окно", – рассказал Ривалдо в комментарии Betfair.

Напомним, контракт Месси с Барселоной завершается летом 2021-го, однако форвард может перейти в клуб не из Европы и до этого срока.

Исторический обвал трансферного рынка: Мбаппе – самый дорогой, падение игроков сборной Украины, Роналду регрессирует