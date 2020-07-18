Ривалдо оценил будущее Месси и Суареса в Барселоне – обладатель "Золотого мяча" подыскал замену форвардам

Легенда Барселоны Ривалдо отметил трансферную политику каталонского клуба.

"Месси и Суарес еще способны играть на высоком уровне, поэтому у спортивного отдела есть время, чтобы в будущем найти им замену.

Суарес оценил возможный уход Месси из Барселоны

Считаю, что Барса правильно делает, думая о будущем, о тех, кто может прийти на замену. Похоже, одним из них мог бы стать Лаутаро", – цитирует Гвардиолу Sport.es.

Напомним, из-за последних неудачных результатов Барсы, в СМИ начали распространяться слухи о возможном уходе Лионеля Месси из каталонского клуба. Также "блаугранас" приписывают интерес к нападающему Интера Лаутаро Мартинесу.

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