Ривалдо объяснил, почему Барселона должна сосредоточиться на трансфере Неймара

Бывшая звезда Барселоны Ривалдо объяснил, почему Неймар должен стать приоритетом каталонцев на трансферном рынке.

"Слухи о намерении Барселоны подписать Неймара и Лаутаро Мартинеса продолжаются. Хотя аргентинец хороший игрок, думаю, что только Неймар безусловно будет претендовать на место в стартовом составе с Месси.

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За последние несколько лет мы увидели много топ-футболистов, которым не удалось сыграться с Месси. Они не оправдали ожиданий. Но Неймар, как и Луис Суарес, является одним из немногих футболистов в мире, которые не испытывают давления на поле, и всегда выделяется. Он никогда не боится, поэтому это был бы безопасный вариант для клуба.

Знаю, что иногда я поддаюсь за это критике, поскольку некоторым фанатам Барселоны не понравилось, как Неймар решил покинуть клуб. Но правда в том, что теперь это другой игрок, который поможет Месси и команде выиграть еще одну Лигу чемпионов", – отметил Ривалдо в комментарии Betfair.

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