Ривалдо назвал футболиста, который стал бы идеальной заменой Месси в Барселоне

Бывший нападающий Барселоны Ривалдо считает, что клубу пора искать замену Лионелю Месси.

"Этот вопрос должен беспокоить всех болельщиков и руководство Барселоны. Нужно искать замену для Лионеля Месси, хотя это трудно сделать.

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Кто будет идеальной заменой? Только Неймар. Если он вернется в Барселону, будет здорово. Неймар – отличный игрок, который умеет делать результат.

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После ухода Месси может произойти то же самое, что происходит в Реале, ведь Месси покинет клуб после стольких лет. Он решает результаты матчей. И это вполне нормально, что команда может столкнуться с теми же трудностями, что и Реал, если не подпишет такого же игрока", – цитирует Ривалдо Diario Sport.