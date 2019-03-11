toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЮВЕНТУС - АТЛЕТИКО МАНЧЕСТЕР СИТИ - ШАЛЬКЕ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Ривалдо назвал футболиста, который стал бы идеальной заменой Месси в Барселоне

16:21 328 Читати українською
Ривалдо назвал футболиста, который стал бы идеальной заменой Месси в Барселоне
Лионель Месси / reuters

Бывший нападающий Барселоны Ривалдо считает, что клубу пора искать замену Лионелю Месси.

"Этот вопрос должен беспокоить всех болельщиков и руководство Барселоны. Нужно искать замену для Лионеля Месси, хотя это трудно сделать.

Ривалдо раскритиковал Барселону из-за трансферной политики

Кто будет идеальной заменой? Только Неймар. Если он вернется в Барселону, будет здорово. Неймар – отличный игрок, который умеет делать результат.

Барселона предложит контракт Месси до 2023 года

После ухода Месси может произойти то же самое, что происходит в Реале, ведь Месси покинет клуб после стольких лет. Он решает результаты матчей. И это вполне нормально, что команда может столкнуться с теми же трудностями, что и Реал, если не подпишет такого же игрока", – цитирует Ривалдо Diario Sport.

Теги
Испания Барселона Барселона Ривалдо Трансферы Барселоны Лионель Месси Лионель Месси Неймар Неймар
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
35
мин
Рома
21:30
Эмполи
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук