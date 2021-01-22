"Спортивный директор ПСЖ Леонардо отметил, что клуб заинтересован в подписании Месси летом, когда срок его контракта с Барселоной закончится.

ПСЖ видит препятствие в потенциальном трансфере Месси

Это хороший вариант для Лионеля, особенно учитывая то, что команду тренирует аргентинец Почеттино. Месси также вновь будет играть с Неймаром, так что у него есть причины согласиться, если предложение поступит.

В Лиге 1 он будет сиять без проблем, ведь это слабее турнир, чем Ла Лига и АПЛ. Также он сможет лучше готовиться к важным матчам в ЛЧ по ходу сезона.

Клубов, способных платить Месси больше, чем ПСЖ, мало. Я думаю, это хороший вариант для него и французского футбола с точки зрения медиа и спонсоров тоже пойдет на пользу появление такого игрока", – цитирует Ривалдо Betfair.

Напомним, летом 33-летний форвард Барселоны пытался покинуть каталонский клуб, но руководство не отпустило аргентинца.

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