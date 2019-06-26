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Ривалдо дерзко ответил ван Галу на критику Месси

18:45 153 Читати українською
Ривалдо дерзко ответил ван Галу на критику Месси
Ван Гал и Ривалдо в Барселоне / Фото ФК Барселона

Бывшему форварду каталонцев Ривалдо не понравились острые выпады нидерландца в адрес Лионеля Месси.

"Месси, Неймар и Криштиану Роналду – особые игроки, и ни команда, ни тренер не знают, как они делают эти удивительные вещи. Но есть много тренеров, которым не нравятся такие игроки, потому что они умаляют персону самого тренера. Они предпочитают говорить, что эти игроки не знают, как играть в команде, и они сильны только индивидуально.

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Я играл в футбол больше 24 лет, и я очень хорошо знаю, что многие тренеры были весьма посредственными, когда они играли, а другие и вовсе не были игроками. Сегодня, как тренеры, они хотят, чтобы их команда играла как целостный организм, чтобы в них была заслуга большого специалиста.

Я предпочитаю индивидуальных игроков, потому что футбол – это радость, и всем нравится что-то особенное. Команда всегда важна, но нужно иметь разных игроков, которые могут сделать больше на поле", – приводит слова Ривалдо AS.

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Напомним, Луи ван Гал в свое время возглавлял каталонский гранд, однако он не пересекался с Месси в Барселоне.

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Теги
Испания Барселона Барселона Лионель Месси Лионель Месси Луи ван Гал Луи ван Гал Ривалдо
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