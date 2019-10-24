Ривалдо дал совет Мбаппе, как достичь уровня Месси и Роналду

Форварду ПСЖ Килиану Мбаппе нужно менять место работы – так считает обладатель "Золотого мяча-1999".

"При всем уважении к ПСЖ считаю, что Мбаппе в будущем должен перейти в испанский или английский клуб, чтобы заявить о себе как о наследнике Месси или Роналду.

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Лучшие игроки должны играть в лучших лигах", – цитирует Ривалдо Goal.

Напомним, Мбаппе присоединился к ПСЖ летом 2017 года. Уже через год 20-летний нападающий стал лучшим молодым игроком чемпионата мира-2018 в составе сборной Франции, которая победила на турнире.

В текущем сезоне Лиги 1 Килиан провел 5 матчей, в которых отметился двумя голами и тремя ассистами.

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