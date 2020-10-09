"Дембеле отказался идти во время трансферного окна. Это не было бы проблемой, если бы он регулярно играл. Но это не тот случай, поскольку он продолжает получать травмы или путать расписание тренировок. Это не хорошо.

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Усман замечательный игрок, но ему нужно доказать, что он хочет играть и брать на себя ответственность. Клуб много заплатил за него, но не видит никакой отдачи. Посмотрим, сможет ли он показать свою вовлеченность, которая потребуется ему, чтобы стать важным игроком в команде Кумана", – цитирует Ривалдо Betfair.

Из-за своей травматичность в прошлом сезоне Ла Лиги Дембеле провел всего 5 матчей, в которых отметился голом.

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