Ривалдиньо в Динамо не будет – сын легендарного бразильца близок к переезду в Польшу

Краковия находится в шаге от подписания нападающего румынского Виторула, которого сватали в киевское Динамо.

Ривалдиньо (в центре) / фото из открытых источников

25-летний сын знаменитого Ривалдо прибыл в Краков еще во вторник вечером. В ближайшее время он должен пройти медосмотр и подписать контракт с Краковией, сообщает Fakt.pl.

Сын Ривалдо попал в сферу интересов Динамо, –СМИ

Президент Виторула Попеску подтвердил, что сделка находится на финальной стадии – клубы уже обо всем договорились, осталось согласовать личный контракт.

В сезоне 2019/20 Ривалдинью забил 11 голов в 25 матчах всех турниров. Transfermarkt оценивает бразильца в 1,1 млн евро. Напомним, одним из претендентов на форварда называли и киевское Динамо.

Заметим, сын обладателя "Золотого мяча-1999" и победителя ЧМ-2002 начал профессиональную карьеру футболиста в 2014 году в бразильской команде Можи-Мирин. Впоследствии выступал за португальскую Боавишту, бразильские Интернасьонал и Пайсанду, бухарестское Динамо и болгарский Левски.

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