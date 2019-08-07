Ритс: Динамо – очень хорошая команда с огромным опытом

Хавбек Брюгге Матс Ритс оценил шансы Брюгге на продолжение еврокубковой кампании после победы над Динамо (1:0) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Матс Ритс заработал пенальти, с которого бельгийцы забили единственный гол. Вот как он описывает тот эпизод: "На самом деле, повезло, что мяч прилетел мне в ноги. Я хотел обойти соперника слева, но он буквально вставил ногу прямо на моем пути. Поэтому рефери просвистел пенальти".

"Когда в еврокубках забиваешь хотя бы раз и не пропускаешь – это всегда хороший результат. Я не говорю, что мы уже гарантировали себе место в следующем раунде. Шансы все еще 50 на 50. Это Динамо – очень хорошая команда с огромным опытом. Мы это поняли еще при изучении соперника.

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Я думаю, мы хорошо выглядели, несколько раз огорчали Киев. Во втором тайме было значительно сложнее – соперник адаптировался. На следующей неделе в Украине нам не будет легко обеспечить себе путевку в плей-офф, но мы полностью верим в успех", – цитирует Матса Ритса официальный сайт Брюгге.

Динамо неудачно начало еврокубковый сезон – киевляне проиграли выездной матч Брюгге. Александр Хацкевич все же оптимистично настроен перед ответной встречей.

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