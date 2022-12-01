Златко Далич прокомментировал ничейный результат своей команды в матче с Бельгией (0:0) в рамках 3-го тура группового этапа ЧМ-2022.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич раскритиковал систему VAR после того как главный судья встречи отменил решение назначать пенальти в ворота бельгийской команды из-за минимального офсайда.

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"Я ожидал войны, Бельгия не могла сыграть плохо трижды. Но Хорватия тоже сыграла великолепно. Мы контролировали игру, заработали чистейший пенальти, но VAR снова был против нас. Они рисуют эти линии как захотят! Почему мы не победили? Нам немного не повезло.

Отставка Мартинеса? Он меня удивил этим решением", – цитирует Далича Jutarnji list.



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