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"Риск выходок значительно меньше": Маттеус посоветовал Баварии отказаться от трансфера Сане ради другой звезды

15:57 70 Читати українською
"Риск выходок значительно меньше": Маттеус посоветовал Баварии отказаться от трансфера Сане ради другой звезды
Лерой Сане / Сайт Манчестер Сити

Легенда Баварии Лотар Маттеус поделился мыслями о приоритетах клуба на трансферном рынке.

"Всем хорошо известна моя слабость к Тимо Вернеру. Я не хочу сказать, что Лерой Сане не является замечательным игроком. Но у меня возникает ощущение, что Флик и Кан больше рассматривают Вернера как игрока, который лучше подходит этому клубу во многих аспектах.

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Он более гибкий на поле, у него ответственный характер. С ним риск всевозможных выходок значительно меньше. Кроме того, Тимо должен быть дешевле. Сане не смог наверстать упущенное из-за тяжелой травмы. Не хочу, чтобы меня неправильно поняли – оба игрока достойны Баварии. Но если бы мне пришлось выбирать сегодня, я бы выбрал для Баварии Тимо Вернера", – цитирует Маттеуса Sky Germany.

Напомним, Сане пропустил весь текущий сезон из-за тяжелой травмы, полученной в матче за Суперкубок Англии. В то же время Вернер является незаменимым игроком РБ Лейпциг – 27 голов и 12 ассистов в 36 поединках.

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Лерой Сане Лерой Сане Бавария Бавария Германия Лотар Маттеус Трансферы Баварии Тимо Вернер Тимо Вернер
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