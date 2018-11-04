Рио Фердинанд рассказал, кто должен быть основным нападающим Манчестер Юнайтед

Легендарный защитник Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд поделился своим мнением относительно основного нападающего в команде.

"Решфорд – невероятный талант, которого надо воспитать. Моуринью давал ему возможности, он играл много минут.

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Но сейчас, по моему мнению, Маркус в том возрасте, когда будет сидеть там и если не будет не начинать в старте, будет разочарован.

Он вырос из того игрока, которого взяли в команду и он был счастлив выходить со скамейки запасных. Сейчас Маркус находится в том месте, где он думает: "Я должен играть в основе", а когда Решфорд не играет, это разочарование.

Не думаю, что он на том этапе карьеры, когда можно утверждать, что это железная основная девятка в команде.

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Смотришь на Лукаку, его рекорд результативности, он забивает голы, это фантастически. Но в лучших командах нужно нечто большее. Надо быть способным завлекать других людей в игру, дополнять их, все должно быть настроено с тобой", – сказал Фердинанд BT Sport.